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João Nuno fala em “primeira de quatro finais”

25 abr, 2026 - 16:11 • Lusa

A partida entre Estrela e FC Porto está marcada para as 18h00 deste domingo.

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O treinador João Nuno observou que, tal como FC Porto, o Estrela da Amadora também tem “as suas lutas”, advertindo que a receção ao líder da I Liga portuguesa de futebol será a “primeira de quatro finais”.

“Cada tem as suas lutas, nós temos a nossa luta também. São muito importantes estes quatro jogos e, portanto, esta é a nossa primeira final e estamos muito motivados, com um desafio tremendo, é a equipa que está à frente do campeonato, que nos vai criar muitas dificuldades”, assinalou João Nuno, em referência ao jogo de domingo, da 31ª jornada da prova.

O técnico do Estrela da Amadora, de 40 anos, lembrou os dois jogos em casa frente aos dois outros candidatos ao título, o Sporting e o Benfica, ambos perdidos por tangencial 1-0, destacando a receção ao bicampeão nacional, já neste mês, no qual a equipa ‘tricolor’ “demonstrou grande personalidade”.

“Se olharmos para o que fizemos há duas semanas aqui, no [estádio] José Gomes, frente ao Sporting, e à forma como competimos e como o jogo foi discutido até ao último minuto, é muito por aí que queremos pegar. Por isso, acreditamos muito que no José Gomes vamos jogar com os nossos adeptos, com esta alma e vamos (...) tentar condicionar os pontos fortes do FC Porto”, afirmou.

João Nuno reconhece o perigo após três derrotas seguidas, até porque o Estrela da Amadora é o 15.º classificado, primeiro acima da ‘zona vermelha’ da classificação, com dois pontos de vantagem sobre o Casa Pia, que ocupa o 16.º (destinado ao play-off de manutenção no escalão principal), e sete sobre o Tondela, 17.º e penúltimo, com menos um jogo realizado.

“Acreditamos muito no que estamos a fazer. A semana foi boa e esperamos que os adeptos estejam juntos com a equipa nestas quatro finais. Precisamos muito. Sei que, a nível de resultados, não tem sido aquilo queríamos, mas eles têm estado sempre connosco e acredito que amanhã [no domingo] vão nos ajudar muito para fazermos um grande jogo”, sustentou.

João Nuno lembrou também a “competitividade” evidenciada pela equipa amadorense no jogo da primeira volta, no Estádio do Dragão, vencido por 3-1 pelo FC Porto, com dois golos do avançado espanhol Samu, que se lesionou com gravidade e desfalcou o líder destacado da competição para a fase final da época 2025/26.

“Nós alterámos muito mais, infelizmente. No FC Porto essa alteração deveu-se a uma lesão, não a questões de mercado. O FC Porto ainda acrescentou, tem mais soluções. (...) É uma equipa que pressiona muito bem. Talvez a que pressiona melhor em Portugal. Vamos ter de ser muito inteligentes a sair dessa zona de pressão”, notou.

O Estrela da Amadora, 15.º classificado da I Liga, com 28 pontos, defronta o FC Porto, líder destacado da prova, com 79, no Estádio José Gomes, na Amadora, em jogo da 31.ª jornada, no domingo, às 18h00, sob arbitragem de Hélder Carvalho, da associação de Santarém.

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