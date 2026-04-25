VAR Bola Branca
Nota 2 para Vasilica. “Penálti por assinalar sobre Otamendi”
25 abr, 2026 - 21:58
Leia o resumo da análise de Tiago Rocha, VAR Bola Branca, no Benfica – Moreirense.
O videoárbitro Bola Branca, Tiago Rocha, dá nota 2 a Iancu Vasilica, árbitro do Benfica - Moreirense, partida da jornada 31 da I Liga.
O especialista da Renascença em arbitragem considera que há um erro grave: falta [empurrão] de Fabiano sobre Otamendi na área. Seria grande penalidade a favor do Benfica.
Já na segunda parte, aos 82 minutos, Prestianni caiu na área, mas sem falta.
E, nos descontos, o quarto golo dos encarnados foi bem validado. Não há fora de jogo de Ivanovic.
Faltou, no entanto, o amarelo no lance entre Travassos e Dahl.
Por tudo isto, nota 2 para a equipa de arbitragem.
Dentro das quatro linhas, o Benfica venceu o Moreirense, por 4-1.
