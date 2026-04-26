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I Liga
Famalicão derrota Estoril
26 abr, 2026 - 17:30
Justin de Haas carimbou os três pontos. Veja o resumo do jogo.
O Famalicão venceu o Estoril, por 1-0, em partida da jornada 31 da I Liga.
O único golo da partida foi apontado por Justin de Haas, aos 51 minutos, na conversão de uma grande penalidade.
Com este triunfo, os minhotos passam a somar 51 pontos e seguram o quinto lugar na tabela.
Já os canarinhos mantêm os 37 pontos.
Veja o resumo da partida:
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