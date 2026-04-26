João Henriques. “Tabela está a mentir” em relação ao valor do AVS

O treinador do AVS, João Henriques, destaca a atitude da sua equipa, perante o Sporting, apesar de já estar despromovida.

A partida

"Fizemos 90 minutos onde naturalmente o nosso adversário é quem é e teria muito mais posse. Assumimos isso. Um jogo onde o adversário teve mais golos esperados do que nós. Também assumimos isso. Mas, vi agora nas estatísticas, o AVS teve cerca 1,6 de golos esperados, demonstra o que viemos fazer hoje. Tivemos duas grandes oportunidades claras de golo, o Sporting teve três. Foi uma questão de eficácia. Quero valorizar o trabalho dos jogadores. O que fizemos hoje foi o que dissemos que vamos fazer até final, sermos competentes. Não é surpresa que fizemos o mesmo em Alvalade para a Taça de Portugal. Estes jogadores mostraram que a tabela está a mentir muito em relativamente ao valor deles.

As opções

Ouvimos aquilo que se diz sobre o Sporting, mas o AVS... os cinco jogadores que entraram em campo eram os que estavam no banco disponíveis para jogar. Não tínhamos as soluções que gostaríamos de ter. Tivemos de apelar à criatividade para nos reorganizarmos. Estávamos muito condicionais. Salientar que a principal e grande oportunidade a terminar o jogo podia dar outro sabor merecido à equipa. Assumimos que o Sporting é quem é, mas mostrámos que somos dignos da primeira liga. Desde que cheguei esta equipa foi à altura da competição".

O AVS e o Sporting empataram 1-1 em partida da jornada 31 da I Liga.