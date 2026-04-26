João Nuno acredita 100% na permanência do Estrela

O treinador do Estrela da Amadora, João Nuno, acredita na permanência na I Liga.

Acredita na permanência?

"Com a atitude da segunda parte 100 por cento. Houve muito mérito do FC Porto. Muito mérito do Oskar, foi ele que teve duas arrancadas fenomenais e tivemos dificuldades. É um jogador diferenciado para a nossa Liga. Ao intervalo, disse aos jogadores que só tínhamos de fazer o que treinámos e quando tivemos coragem para jogar, terminámos com tantas ou mais oportunidades do FC Porto. Pela segunda parte, merecíamos outro resultado. O resultado acaba por ser injusto. O jogo acaba com o FC Porto a perder tempo e só temos de estar orgulhosos."

Mudanças ao intervalo

"Alterámos as características dos jogadores. Começámos com o Ianis e o Pinho na frente. Sabíamos que o Kiwior não ia sair tanto e mais do que o plano, foram as características dos jogadores. A partir desse momento, tivemos oportunidades claras e em que com a baliza aberta não conseguimos marcar. A segunda parte foi uma demonstração deste grupo e da qualidade que temos aqui."

Lesão do Renan

"O Renan sentiu um desconforto no aquecimento, nas costas. Foi a estreia na I Liga para o David Grilo e não é fácil ser contra o FC Porto. Fez aquilo que trabalha e teve personalidade. Esperámos recuperar o Renan para a próxima semana."

Bolas nos postes

"Estamos a precisar de pontos, mas durmo pior se não tivéssemos esta atitude. Não me lembro de ver muitas equipas a conseguir fazer isto ao FC Porto. Em golos esperados estivemos iguais ao FC Porto. Isto não serve de nada. O Jovane tem a ver com a estratégia. Foi à seleção, veio de lesão. Queria o Iannis nas costas do Thiago Silva e Bednarek."

Oportunidades

"Em todos os jogos criámos oportunidades. Contra o Sporting também tivemos oportunidades, estamos a defrontar equipas que fazem a diferença, mas depois eles têm jogadores completamente acima da média. Mandámos bola ao poste na Madeira, com o Arouca e o Diogo também mostrou o guarda-redes que é."

Permanência

"Vamos ver o que vai ser nas próximas jornadas. Temos de ir a Moreira de Cónegos com a atitude de segunda parte e ir buscar pontos. O Alisson entrou bem, esteve quase sempre lesionado e vai dar-nos coisas diferentes. É continuar com este espírito."

O Estrela da Amadora perdeu 2-1 diante do FC Porto em partida da jornada 31 da I Liga.