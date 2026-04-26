II Liga
Marítimo regressa à I Liga
26 abr, 2026 - 20:39
Três anos depois, os insulares regressam ao principal campeonato do futebol português.
O Marítimo vence o Benfica B e garante o regresso à I Liga na próxima época.
Os insulares estiveram três épocas no segundo escalão.
A equipa da Madeira ganhou no Seixal com tentos de Butzke e Bouzaidi.
Já o único tento encarnado foi apontado por Paulo Henrique, na própria baliza.
Nota para o facto de a equipa do Marítimo ter terminado com nove jogadores, por expulsão de Martin Tejon e Igor Julião.
Agora, na classificação, o Marítimo sobe aos 63 pontos, contra 54 do Académico de Viseu, segundo, e 49 do Torreense, que é terceiro, com menos um jogo disputado.
