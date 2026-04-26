Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 24 abr, 2026
Em Destaque
A+ / A-

VAR Bola Branca

Nota 2 para Pedro Ramalho. “Há penálti por marcar a favor do Sporting”

26 abr, 2026 - 23:53

Leia o resumo da análise de José Leirós, VAR Bola Branca, no AVS - Sporting.

O videoárbitro Bola Branca, José Leirós, dá nota 2 a Pedro Ramalho, árbitro do AVS - Sporting, partida da jornada 31 da I Liga.

O especialista da Renascença considera que arbitragem fica marcada por não ter corrigido a decisão em campo ao ver no Var aos 44 minutos Rafael Nel jogou a bola e foi atingido por trás por Devanish. Pedro Ramalho devia ter corrigido a decisão e assinalar penalti.

O lance do penálti sobre Morita também foi ao VAR e foi bem decidido: há mão do médio do Sporting.

Por tudo isto, nota 2 para o árbitro.

Dentro das quatro linhas, AVS e Sporting empataram 1-1 em partida da jornada 31 da I Liga.

[Atualizado às 0h18: José Leirós retifica nota após melhor visualização do lance]

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 24 abr, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

