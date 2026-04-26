- Bola Branca 18h15
- 24 abr, 2026
-
VAR Bola Branca
Nota 2 para Pedro Ramalho. “Há penálti por marcar a favor do Sporting”
26 abr, 2026 - 23:53
Leia o resumo da análise de José Leirós, VAR Bola Branca, no AVS - Sporting.
O videoárbitro Bola Branca, José Leirós, dá nota 2 a Pedro Ramalho, árbitro do AVS - Sporting, partida da jornada 31 da I Liga.
O especialista da Renascença considera que arbitragem fica marcada por não ter corrigido a decisão em campo ao ver no Var aos 44 minutos Rafael Nel jogou a bola e foi atingido por trás por Devanish. Pedro Ramalho devia ter corrigido a decisão e assinalar penalti.
O lance do penálti sobre Morita também foi ao VAR e foi bem decidido: há mão do médio do Sporting.
Por tudo isto, nota 2 para o árbitro.
Dentro das quatro linhas, AVS e Sporting empataram 1-1 em partida da jornada 31 da I Liga.
[Atualizado às 0h18: José Leirós retifica nota após melhor visualização do lance]
- Bola Branca 18h15
- 24 abr, 2026
-