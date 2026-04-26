VAR Bola Branca

Nota 4 para Hélder Carvalho. “Penálti bem assinaldo”

26 abr, 2026 - 22:25

Leia o resumo da análise de José Leirós, VAR Bola Branca, no Estrela Amadora – FC Porto.

O videoárbitro Bola Branca, José Leirós, dá nota 4 a Hélder Carvalho, árbitro do Estrela – FC Porto, partida da jornada 31 da I Liga.

O especialista da Renascença em arbitragem considera que houve quatro lances nas áreas, mas só um foi considerado e bem assinalado (falta sobre Pietusewski).

O amarelo na primeira parte foi bem mostrado.

Já na segunda parte, o árbitro não apontou duas faltas que deveria ter assinalado a favor dos dragões.

Não teve, no entanto, influência no resultado e, por isso, nota 4 para o árbitro.

Dentro das quatro linhas, o FC Porto venceu o Estrela da Amadora, por 2-1.

