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Santa Clara vence Sp. Braga com remontada
26 abr, 2026 - 20:23
Jogo teve três golos. Veja o resumo da partida.
O Santa Clara venceu o Sp. Braga, por 2-1, em partida da jornada 31 da I Liga.
Os insulares até estiveram a perder, mas deram a volta ao marcador e sobem na tabela até aos 32 pontos.
Rodrigo Zalazar fez o tento dos arsenalistas, Gonçalo Paciência e Gabriel Silva marcaram para os açorianos.
O Braga perde antes de voltar a jogar para a Liga Europa contra o Friburgo e mantém os 56 pontos na tabela.
Veja o resumo da partida:
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