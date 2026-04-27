João Nuno deixa o Estrela da Amadora. Bacci é o escolhido para tentar a salvação

O treinador João Nuno deixa o comando do Estrela da Amadora com efeitos imediatos após seis meses à frente dos ‘tricolores’, confirmou hoje à Lusa fonte da SAD do clube da I Liga de futebol.

A mesma fonte esclareceu que o técnico de 40 anos, natural do Montijo, ainda negoceia os termos relativos ao acordo para a rescisão contratual, mas a mudança no comando técnico é um dado adquirido e será oficializada na terça-feira.

De acordo com a imprensa nacional, o italiano Cristiano Bacci é o sucessor, depois de ter sido demitido do Tondela há alguma semanas.

João Nuno chegou proveniente do Belenenses, que milita na Liga 3, para substituir José Faria no final de setembro, deixando agora o Estrela da Amadora no 15.º lugar da I Liga, com 28 pontos – precisamente a posição em que a equipa terminou a prova na época anterior, então com mais um ponto.

No comando técnico do Estrela da Amadora, o treinador cumpriu um total de 25 partidas, 24 das quais para a I Liga e uma eliminatória relativa à Taça de Portugal, nas quais alcançou cinco vitórias, seis empates e 14 derrotas, deixando o comando técnico em aberto a três jornadas do final do campeonato, nas quais o emblema ‘tricolor’ ainda procura garantir a permanência no escalão maior do futebol português.

No domingo, a formação amadorense perdeu em casa, por 2-1, com o líder FC Porto, que ficou a um triunfo de consumar a conquista do título de campeão.