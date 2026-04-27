Luta segue viva. Gil Vicente bate o Casa Pia e continua a sonhar com a Europa

O Gil Vicente consumou o regresso aos triunfos na I Liga portuguesa de futebol e mantém-se na corrida ao quinto lugar, depois de hoje ter vencido por 2-1 na receção ao Casa Pia, no fecho da 31.ª jornada.

O brasileiro Murilo marcou aos 31 e 73 minutos, o segundo de grande penalidade, fixando-se como o melhor marcador dos gilistas nesta edição do campeonato, com 11 golos, sendo que, pelo meio, o compatriota Cassiano empatou para os visitantes, aos 45+7, também de penálti.

A formação de Barcelos segue em sexto lugar, com 49 pontos, menos dois do que o Famalicão, que ocupa um quinto posto que poderá dar qualificação para a Liga Conferência da próxima época, enquanto o Casa Pia soma nove jogos consecutivos sem vencer e está em posição de play-off de manutenção, em 16.º, com 26 pontos, cinco acima do Tondela, a primeira equipa em zona de despromoção e o próximo adversário dos ‘gansos’.