Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 27 abr, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Futebol Nacional

"O Marítimo é um clube de 1ª e merece estar lá": presidente da AF da Madeira tem saudades do "cheirinho" à Europa

27 abr, 2026 - 12:30 • João Fonseca

Em declarações a Bola Branca, Rui Coelho, presidente da Associação de Futebol da Madeira, celebra a subida de divisão 100 anos depois do campeonato de Portugal conquistado pelos madeirenses.

A+ / A-

Um século depois de o Marítimo ter conquistado o Campeonato de Portugal, garantiu o regresso à I Liga, depois de três temporadas no segundo escalão. É assim que Rui Coelho, presidente da Associação de Futebol da Madeira, celebra o feito em declarações a Bola Branca.

“Estivemos três anos a tentar chegar lá novamente, felizmente ontem [domingo], passados 100 anos de o Marítimo ter sido campeão de Portugal, subimos de divisão, com a possibilidade de sermos campeões na sexta-feira”, lembra, numa alusão à competição que deu lugar à Taça de Portugal.

O dirigente confessa que estar no principal escalão do futebol português “é sempre bom para a região”, lembrando o peso do turismo. E há “uma vivência” entre os grandes clubes que é bem diferente do que aconteceu na II Liga, explica.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

“A chegada da equipa ao aeroporto e ao estádio caracteriza muito um povo que gosta de futebol, que gosta do seu clube e que de facto demonstrou aqui que o Marítimo é um clube de primeira, que merece estar na primeira”, celebra em Bola Branca.

O que falta ao FC Porto para conquistar o 31º título nacional? Muito pouco

Futebol Nacional

O que falta ao FC Porto para conquistar o 31º título nacional? Muito pouco

Veja os cenários que permitem à equipa de Farioli (...)

“Agora resta trabalhar para conseguir, com tempo, estabilizar na I Liga, porque é o lugar do Marítimo”, reforça Rui Coelho, que tomou passe da Associação de Futebol da Madeira em março de 2025.

Ainda assim, apesar dos dias felizes, o dirigente admite alguma turbulência no início do mandato da nova direção do clube insular, liderada por Carlos André Gomes desde novembro de 2017.

“Esta direção conseguiu acalmar depois de alguns tumultos”, sinaliza. “Agora começará a trabalhar na próxima época para conseguir a manutenção e fazer o seu trajeto na I Liga e poder, durante muitos anos, continuar e quem sabe, num futuro próximo, levar o nome da Madeira à Europa, levar o nome do Marítimo à Europa.”

É esse um dos principais desejos de Coelho: ver tanto Nacional como Marítimo nos campos de futebol pela Europa fora. “Trabalhamos afincadamente para um dia podermos levar o nome da Madeira à Europa e ao mundo, através de uma competição europeia. Já temos saudades do cheirinho de uma competição europeia…”

Finalmente, nesta participação em Bola Branca, o presidente da Associação de Futebol da Madeira revela que há “um excelente relacionamento” com a Federação Portuguesa de Futebol e da Liga, pelo que deseja ver eventos internacionais e nacionais na Madeira com mais regularidade. “Em breve teremos aqui novidades na região.”

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 27 abr, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Um ano da morte de Francisco. Aura Miguel recorda o Papa que um dia lhe ofereceu rosas

Papa Francisco

Um ano da morte de Francisco. Aura Miguel recorda o Papa que um dia lhe ofereceu rosas

Trump vs. Leão XIV. "É paradoxal um governo evocar a religião para a guerra e dizer que o Papa tem de se calar"

Trump vs. Leão XIV. "É paradoxal um governo evocar a r(...)

Avô e neto regressam a 1976 para "jogar" com as primeiras legislativas livres. "O melhor foi nascerem em democracia"

Avô e neto regressam a 1976 para "jogar" com as primei(...)

Medina pede a Montenegro fim da "birra": "Passámos há muito o limite tolerável" com ministra da Saúde

Medina pede a Montenegro fim da "birra": "Passámos há (...)

Sentimento de “impunidade é muito negativo". Violação deve ser um crime público, diz Rui Pereira

Sentimento de “impunidade é muito negativo". Violação (...)