"O Marítimo é um clube de 1ª e merece estar lá": presidente da AF da Madeira tem saudades do "cheirinho" à Europa

“A chegada da equipa ao aeroporto e ao estádio caracteriza muito um povo que gosta de futebol, que gosta do seu clube e que de facto demonstrou aqui que o Marítimo é um clube de primeira, que merece estar na primeira”, celebra em Bola Branca.

O dirigente confessa que estar no principal escalão do futebol português “é sempre bom para a região”, lembrando o peso do turismo. E há “uma vivência” entre os grandes clubes que é bem diferente do que aconteceu na II Liga, explica.

“Estivemos três anos a tentar chegar lá novamente, felizmente ontem [domingo], passados 100 anos de o Marítimo ter sido campeão de Portugal, subimos de divisão, com a possibilidade de sermos campeões na sexta-feira”, lembra, numa alusão à competição que deu lugar à Taça de Portugal.

Um século depois de o Marítimo ter conquistado o Campeonato de Portugal, garantiu o regresso à I Liga, depois de três temporadas no segundo escalão. É assim que Rui Coelho, presidente da Associação de Futebol da Madeira, celebra o feito em declarações a Bola Branca.

“Agora resta trabalhar para conseguir, com tempo, estabilizar na I Liga, porque é o lugar do Marítimo”, reforça Rui Coelho, que tomou passe da Associação de Futebol da Madeira em março de 2025.

Ainda assim, apesar dos dias felizes, o dirigente admite alguma turbulência no início do mandato da nova direção do clube insular, liderada por Carlos André Gomes desde novembro de 2017.

“Esta direção conseguiu acalmar depois de alguns tumultos”, sinaliza. “Agora começará a trabalhar na próxima época para conseguir a manutenção e fazer o seu trajeto na I Liga e poder, durante muitos anos, continuar e quem sabe, num futuro próximo, levar o nome da Madeira à Europa, levar o nome do Marítimo à Europa.”

É esse um dos principais desejos de Coelho: ver tanto Nacional como Marítimo nos campos de futebol pela Europa fora. “Trabalhamos afincadamente para um dia podermos levar o nome da Madeira à Europa e ao mundo, através de uma competição europeia. Já temos saudades do cheirinho de uma competição europeia…”

Finalmente, nesta participação em Bola Branca, o presidente da Associação de Futebol da Madeira revela que há “um excelente relacionamento” com a Federação Portuguesa de Futebol e da Liga, pelo que deseja ver eventos internacionais e nacionais na Madeira com mais regularidade. “Em breve teremos aqui novidades na região.”