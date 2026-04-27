O que falta ao FC Porto para conquistar o 31º título nacional? Muito pouco

O título nacional dificilmente vai escapar ao FC Porto. Bastam três pontos para a equipa de Francesco Farioli dar às gentes do Porto o 31º campeonato, recuperando assim o trono depois de três títulos dos rivais de Lisboa. Com 82 pontos em 31 jornadas, os dragões só precisam de vencer o Alverca na próxima jornada e somar assim 85 pontos, um número que é impossível matematicamente para Sporting e Benfica. Vamos lá aos cenários. O mais fácil passa pela vitória do FC Porto no sábado, na receção aos ribatejanos do Alverca. Mas até um ataque de nervos, de infelicidade ou de grandeza do rival poderá ser resolvido com um empate, se o Sporting não bater o Tondela, no jogo em atraso que se disputa na quarta-feira, e o Benfica, no sábado (antes do FC Porto-Alverca), tropeçar em Famalicão. Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Há ainda um outro cenário que prevê a felicidade azul e branca, em caso de desaire com o Alverca. Se, respeitando a teoria e a maior capacidade dos rivais de Lisboa, o Sporting vencer o Tondela na quarta-feira e o Benfica passar em Famalicão, pode suceder que os leões não vençam o Vitória Sport Clube na segunda-feira, e aí os rapazes de Farioli abrem o champagne. Se FC Porto tropeçar com o Alverca e os principais adversários fizerem bem o seu trabalho, haverá ainda seis pontos em disputa e um calendário mais simpático, na teoria, para os azuis e brancos, com a visita ao campo do AFS, já condenado à II Liga e que agora roubou pontos aos leões, e a receção ao Santa Clara, que acabou de conquistar os três pontos contra o SC Braga. O Sporting, como referido em cima, defronta agora o Tondela, na quarta-feira, e depois recebe o Vitória SC, para acabar a Liga no campo do Rio Ave, no dia 10 de maio. Já o Benfica tem três testes difíceis, com as deslocações aos campos de Famalicão e Estoril Praia e com a receção ao SC Braga, que jogará três dias antes a segunda mão da semifinal da Liga Europa, contra o Friburgo da Bundesliga.