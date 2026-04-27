Boavista FC
"Para mim, morre. Acaba-se o futebol": adeptos do Boavista temem pela venda do estádio
27 abr, 2026 - 12:58 • Luís Aresta
A reportagem da Renascença registou a tristeza e preocupação no Bessa, na manhã em que abriu o leilão. "Por um lado, fico triste, mas por outro, pelo que eu e muitos boavisteiros sofremos, se calhar até vai ser uma coisa boa deixarmos de ligar ao futebol."
A angústia e a incerteza apoderaram-se dos adeptos do Boavista, constrastando com o olhar implacável da pantera negra erguida às portas do estádio. Irá o Bessa ser vendido e demolido para dar lugar a torres de habitação e comércio? O cenário não é de excluir – longe disso – agora que está lançado leilão para a venda do complexo desportivo por pouco mais de 30 milhões de euros, de forma a cobrir parcialmente a dívida acumulada nos últimos anos, calculada nuns inimagináveis 150 milhões de euros.
“Tenho pena que isto tenha chegado a este ponto. Na minha opinião, vai ser complicado”, confessa a Bola Branca Rui Costa, adepto do clube e dirigente nos escalões de formação. “Ainda pensámos que a câmara municipal, na realidade, fosse dar uma ajuda ao Boavista, como disse o presidente em tempos, mas pelo que eu tenho lido e pelas últimas notícias, a câmara afinal não vai investir aqui no Boavista. Não sei o que vai acontecer. Sei que a direção vai tentar impugnar este leilão, e os 'Panteras' também. Não faço bem ideia, não sei, sinceramente...”, declara apreensivo.
Rui Costa entrega horas e dias ao Boavista. Já foi dirigente do futsal. Hoje em dia, rema contra a maré para, no futebol sub-17, manter vivo o sonho de jovens futebolistas.
“As dificuldades são muitas. A principal é que há quatro ou cinco anos não conseguimos inscrever nenhum miúdo e isso traz transtornos muito grandes porque não conseguimos renovar as equipas”, esclarece, complementando que “isto fez com que caíssemos na segunda divisão a todos os níveis da formação, sub-15, sub-17, sub-19, o que leva a que os miúdos cada vez queiram menos vir para o Boavista".
E acrescenta: "Os melhores jogadores e mesmo os que nós conseguimos arranjar e que até são mais ou menos jogadores jeitosos, no final de cada época, saltam para fora, porque os clubes como o Feirense, o Braga, o Vitória de Guimarães, o Rio Ave ou o Paços de Ferreira vêm cá buscá-los. São clubes que estão nos escalões acima e os miúdos preferem jogar na primeira divisão. Isto é uma consequência lógica das coisas”.
Ao lado de Rui Costa está Vasco Fragata. Boavisteiro de longa data, sabe que a venda do Bessa será o fim, mas ainda tem fé que a justiça faça o seu trabalho.
“Esperança há sempre, mas vai ser difícil. Como sou uma pessoa otimista, penso que ainda algo de bom vai acontecer. E uma das coisas que eu gostava que acontecesse vem do ano passado, quando a Polícia Judiciária veio aqui arrombar portas e entrou por ali dentro. Penso que eles ainda andam em investigação e espero que descubram o que se passou, porque isto teve de começar por algum lado”.
Este adepto não aponta responsáveis, mas identifica dois momentos que na sua opinião ditaram o drama por que o Boavista está a passar”
“Na minha opinião foi no tempo do João Loureiro que começou tudo. Depois, com o Vítor Murta, foi o funeral. Ainda vamos ter pelo menos as investigações e espero que as pessoas que fizeram o mal ao nosso clube ainda paguem por isso”, sublinha
E se o Bessa for abaixo?
“Nem é bom, para mim morre, acabou o futebol”, responde de forma veemente Vasco Fragata. “Já não ligo ao futebol a nível de 1ª divisão, praticamente às vezes nem os resultados sei, assim morre de vez. Por um lado, fico triste, mas por outro até é bom. Pelo que eu sofro - eu e muitos boavisteiros - por este clube, se calhar até vai ser uma coisa boa, deixarmos de ligar ao futebol. O futebol, a nível de 1ª divisão, morre para nós” assume.
Construído para o Euro 2004, o Estádio do Bessa Século XXI custou na altura cerca de 45 milhões de euros. Vinte e dois anos depois, vai a leilão por pouco mais de 30 milhões. Com que destino é o que falta saber.
