Anthony Taylor apita receção do Sporting de Braga ao Friburgo
28 abr, 2026 - 10:52 • Lusa
Este será apenas o segundo encontro que o experiente árbitro inglês vai dirigir do Sporting de Braga.
O árbitro inglês Anthony Taylor foi nomeado para dirigir na quinta-feira a receção do Sporting de Braga aos alemães do Friburgo, da primeira mão das meias-finais da Liga Europa de futebol, anunciou a UEFA esta terça-feira.
No Municipal de Braga, Anthony Taylor, de 47 anos, vai ter os compatriotas Gary Beswick e Adam Nunn como árbitro assistentes, enquanto o também inglês Chris Kavanagh vai ser o videoárbitro.
Este será apenas o segundo encontro que o experiente árbitro inglês vai dirigir do Sporting de Braga, depois de na última temporada ter estado no empate a dois golos em casa do Rapid Viena, no play-off de apuramento para a fase de liga da Liga Europa.
O outro encontro das meias-finais, entre os ingleses do Nottingham Forest, treinado pelo português Vítor Pereira, e do Aston Villa, vai ser arbitrado pelo luso João Pinheiro, que vai ter Bruno Jesus e Luciano Maia como assistentes, ficando Tiago Martins como VAR.
