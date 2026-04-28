Braga vai tornar-se o quarto clube luso a repetir presença em meias-finais europeias

O Sporting de Braga vai tornar-se a quarta equipa portuguesa a repetir presença nas meias-finais de uma competição europeia de futebol, juntando-se aos três ‘grandes’, o Benfica, o FC Porto e o Sporting.

Depois de eliminar o Betis nos quartos, com um triunfo por 4-2 em Sevilha, após um empate 1-1 em casa, o clube arsenalista está de volta, 15 anos depois, às meias-finais da Liga Europa, que vai disputar com os alemães do Friburgo.

Na história do futebol português, apenas os três principais clubes tinham repetido presenças em semifinais, num ranking liderado de forma destacada pelo Benfica, que ainda vai ficar com mais (14) do que todos os outros clubes juntos (13).

O FC Porto é o segundo, com seis presenças, e o Sporting o terceiro, com quatro.

Agora, o Sporting de Braga vai isolar-se no quarto lugar, deixando para trás o Boavista, que foi o quarto a chegar a uma meia-final europeia, em 2002/03, no que é ainda a sua última presença nas competições europeias de futebol.

Os ‘arsenalistas’ chegam pela segunda vez a uma meia-final europeia depois de um longo percurso na Liga Europa, iniciado na segunda pré-eliminatória e que se salda, para já, em 12 vitórias, quatro empates e duas derrotas, em 18 jogos, com 34-12 em golos.

A formação do espanhol Carlos Vicens afastou Levski Sófia (0-0 fora e 1-0, após prolongamento, em casa), Cluj (2-1 fora e 2-0 em casa) e Lincoln Red Imps (4-0 fora e 5-1 em casa), para atingir pela segunda época consecutiva a fase de liga da Liga Europa.

Na fase regular, os ‘arsenalistas’ ficaram nos oito primeiros, mais precisamente no sexto lugar, e garantiram desde logo o acesso direto aos ‘oitavos’, sem passar pelo play-off, após cinco triunfos, dois empates e apenas uma derrota (11-5 em golos).

Os minhotos bateram Feyenoord (1-0 em casa), Celtic (2-0 fora), Estrela Vermelha (2-0 em casa), Nice (1-0 fora) e Nottingham Forest (1-0 em casa), empataram com Rangers (1-1 fora) e Go Ahead Eagles (0-0 fora) e perderam na receção ao Genk (3-4).

Nos ‘oitavos’, foram derrotados por 2-0 na Hungria, com o Ferencváros e ficaram em situação difícil, mas resolveram em casa (4-0), para, nos ‘quartos’, fazerem o inverno, ao complicarem em casa (1-1) para depois vencerem fora o Betis por 4-2.

Após os tentos de Antony (13 minutos) e Abde (26), para os locais, Pau Victor (38) Vítor Carvalho (49), Ricardo Horta (53, de grande penalidade) e Gorby (74) foram os ‘heróis’ do apuramento dos ‘arsenalistas’ para uma meia-final, 15 anos depois.

Em 2010/11, o apuramento para as meias-finais tinha sido conseguido também de forma sofrida, em forma de dois empates com o Dinamo Kiev, a um golo fora e a zero na ‘pedreira’, com o autogolo em Kiev a revelar-se decisivo.

Depois, nas meias-finais, os comandados de Domingos Paciência voltaram a seguir em frente pelos golos fora, agora face ao Benfica, no primeiro confronto entre portugueses na Europa, com um desaire por 2-1 na Luz seguido de um 1-0 caseiro.

Agora, o Braga protagonizará a 26.ª meia-final europeia do futebol português, uma delas 100% lusa, e a primeira desde 2013/14, quando o Benfica atingiu a final da Liga Europa, perdida nos penáltis (2-4) para o Sevilha, após 120 minutos sem golos.

O encontro entre o Sporting de Braga e o Friburgo, da primeira mão das meias-finais da edição 2025/26, realiza-se na quinta-feira, pelas 20:00, no Estádio Municipal de Braga, com a segunda mão marcada para 07 de maio, na Alemanha.