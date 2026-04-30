Andreia Nunes L'or, primeira portuguesa como acionista maioritária de um clube

O Grupo Desportivo Alcochetense tem novo dono, neste caso dona: Andreia Nunes L'or é a primeira mulher a deter a maioria do capital de uma Sociedade Anónima Desportiva.

O negócio foi oficializado esta quinta-feira, após a aprovação da SAD em Assembleia Geral no final de 2025.

“Este projeto nasce com a ambição clara de elevar o Grupo Desportivo Alcochetense a um novo patamar de profissionalismo. Queremos que o clube se torne na grande referência desportiva do distrito de Setúbal. Apesar do bom desempenho alcançado este ano, sabemos que ainda há muito caminho a percorrer. Estamos focados em atrair novas parcerias e investimentos que nos permitam dar o salto definitivo para o próximo nível”, disse Andreia Nunes L’or, em comunicado oficial.

Já André Geraldes, ex-dirigente do Sporting, é o presidente da SAD.