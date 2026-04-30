Arouca renova com Vasco Seabra

O Arouca, da I Liga, oficializou a renovação de contrato com o treinador Vasco Seabra, até 2027, com mais um ano de opção.

O técnico, de 42 anos, chegou aos `lobos` em outubro de 2024, com o clube na 16ª posição do campeonato, tendo depois estabilizado para terminar a época passada num confortável 12º lugar, com 38 pontos.

Esta temporada, a formação do distrito de Aveiro ocupa atualmente o 11º posto, a três pontos de igualar a marca do ano anterior, com três jogos ainda por disputar na competição.

Vasco Seabra já conta com bastante experiência no futebol português, com passagens por um total de nove clubes, entre eles Famalicão, Boavista, Marítimo e Estoril, porém, com 59 partidas orientadas até ao momento, o Arouca já é o clube que mais representou enquanto treinador.

Agora, o técnico, natural de Paços de Ferreira, parte pela primeira vez na carreira para uma terceira época consecutiva ao leme do mesmo clube.