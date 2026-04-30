Moutinho. "Espero que consiga chegar à próxima final" da Liga Europa

O médio João Moutinho acredita que pode voltar a uma final da Liga Europa, agora pelo Braga.

A partida

"Infelizmente, tivemos mais uma lesão do Ricardo. Um jogador super-importante para nós e que nos vai fazer falta. É com isso na cabeça que vamos tentar fazer o nosso trabalho. Também a jogar por jogadores que não estão connosco dentro de campo. Merecemos esta vitória, acreditamos do início ao fim que podíamos ganhar. O Friburgo tem uma equipa fisicamente muito forte, mas só conseguiu chegar uma ou duas vezes à nossa baliza. Dificultou-nos ao máximo, mas estivemos muito bem. Está no intervalo da eliminatória. Os adeptos deles vão querer virar a eliminatória, mas nós vamos dar tudo."

Imaginava estar perto de uma final 15 anos depois?

"A minha missão nunca foi menor do que ganhar títulos e disputar. Sei que o Sp. Braga é uma equipa cada vez maior e quer conquistar títulos. Cheguei a uma final, noutra ganhei e espero que consiga chegar à próxima final. Sei que será um jogo difícil na quinta-feira, mas sei que temos capacidade."

O Sp. Braga venceu o Friburgo, por 2-1, na primeira mão das meias-finais da Liga Europa. A segunda mão joga-se a 7 de maio na Alemanha.