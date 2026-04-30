Vicens. "Vamos disputar a segunda mão com tudo"

O treinador do Sp. Braga, Carlos Vicens, estava feliz com o triunfo dos arsenalistas contra o Friburgo para a Liga Europa.

A partida

"Um jogo difícil, como seria de esperar sendo umas meias-finais da Liga Europa. Outro contratempo com a lesão do Ricardo, que obriga a mudar antes do previsto. O golo que surge num mal-entendido entre dois jogadores nossos, numa altura em que estávamos num bom momento, a ser agressivos, a querer ter o jogo. Conseguimos o golo e esse contratempo do empate e da lesão do Ricardo, a equipa mesmo assim recompõe-se e continua. Falha um penálti, recompõe-se e continua. Na segunda continua a tentar, nunca deixou de crer. Essa foi uma das imagens de marca da equipa esta época. Conseguiu a recompensa na forma do 2-1, que deixa em vantagem. Faltam pelo menos mais 100 minutos de futebol na Alemanha. Seguramente o Friburgo tentará dar a volta, ajustar e ser mais competitivo. Nós temos de estar preparados para dar uma boa versão. A ocasião vai fazer por merecer. Vamos tentar, dar tudo por essa final"

Lesão de Ricardo Horta?

"Não sei. O Victor Gómez foi para o hospital, com uma fratura na mão. Vamos ver com o raio-x, tal como o Ricardo. Não são coisas para recuperar em dois dias. Vamos ver. Com o Ricardo já são 7 lesionados. Vamos tentar. A equipa recompôs-se. Vamos trabalhar com todos, os que puderem estar estarão. Os outros apoiarão em espírito e a dar força. Vamos à segunda mão com os que temos"

Opções para a frente no jogo de hoje

"Foi o Ricardo quem jogou na esquerda. Aí tentei ter um pé direito para fazer combinações por dentro. O Rodri tem mobilidade, podia gerar oportunidades na profundidade. Foi o que pensamos, mas tivemos de ajustar com a entrada do Mario [Dorgeles]. Tem continuidade, mas é pé esquerdo. Isso mudou a saída. Mas os jogadores deixaram a alma, acreditaram até final. Tiveram uma mínima recompensa, que nos põe em mínima vantagem. Agora vamos disputar a segunda mão com tudo"

Se houver um penálti, manterá a confiança em Zalazar?

"Claro que sim. Só falham penáltis aqueles que assumem. O Rodrigo marcou muitos, em situações de pressão. Claro que sim"

O Sp. Braga venceu o Friburgo, por 2-1, na primeira mão das meias-finais da Liga Europa.