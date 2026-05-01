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Custódio Castro. “queremos ser competitivos” no Dragão

01 mai, 2026 - 16:09 • Lusa

A partida entre FC Porto e Alverca está marcada para as 20h30 deste sábado.

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O Alverca vai ao Estádio do Dragão com a manutenção na I Liga de futebol assegurada, num jogo que pode dar o título ao FC Porto em caso de triunfo portista, mas o treinador dos ribatejanos assume que a sua equipa vai tentar mostrar a ambição e a competitividade que a tem caracterizado ao longo da temporada.

"Esperamos um bom jogo, contra uma grande equipa, mas queremos ser competitivos. Temos de manter a ambição e mostrarmo-nos como equipa, e não há melhor palco do que o Estádio do Dragão", vincou o técnico dos ribatejanos em conferência de imprensa.

Custódio Castro recordou as emoções fortes vividas frente ao Arouca, mostrando-se feliz por ter chegado ao Alverca e ter alcançado a permanência na I Liga numa época de reconstrução da equipa e do clube.

"Estamos muito felizes pelo objetivo conseguido. Era muito importante que o Alverca permanecesse na I Liga. Há que dar muito mérito às pessoas do `staff`, e já as nomeei em algumas entrevistas. Eu fui mais um a contribuir. Toda a gente sabe que desde que cheguei dediquei-me a 100 por cento ao clube. Sinto-me realizado por ter vindo para o Alverca. Como diz o `mister` Manuel Cajuda, depois do batizado não faltam padrinhos. Confirmou-se aquilo que eu pensava na altura, porque, quando aceitei o Alverca, acreditei na ideia e nas pessoas e isso foi muito importante", admitiu.

O técnico voltou a falar sobre o projeto do Alverca no ano de regresso ao principal escalão do futebol português, 21 anos depois, lembrando que havia dois objetivos estipulados para a temporada.

"Um era a manutenção, que foi conseguida, e tínhamos também outra grande missão, que era acrescentar valor ao clube. Apesar de termos contratado 31 novos jogadores, isso também aconteceu. Fizemos a maior venda do clube [Alex Amorim para o Génova por oito milhões de euros] a meio do ano e não sabemos o que pode acontecer no fim da época. Queremos que os jogadores continuem a mostrar ambição e a valorizar", expressou.

O Alverca, nono classificado, com 38 pontos, defronta o FC Porto, líder, com 82 pontos, no Estádio do Dragão, no sábado, pelas 20h30, em jogo da 32ª jornada da I Liga, com arbitragem de David Silva, da associação do Porto.

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