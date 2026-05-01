Hugo Oliveira. Famalicão “luta sempre pelos três pontos”

O treinador do Famalicão afirma que a sua equipa vai encarar o duelo com o Benfica, da 32.ª jornada da I Liga de futebol, “como todos os outros, para ganhar”.

Na antevisão ao encontro, agendado para as 18h00 de sábado, em Famalicão, Hugo Oliveira reconheceu a dificuldade do desafio, frente a um adversário que considera estar “talvez no melhor momento da época” e ainda a lutar pelos lugares cimeiros, mas garantiu ambição total da sua equipa.

“É um jogo difícil, contra um adversário fortíssimo, mas a nossa forma de estar é jogar todos os jogos para ganhar. Este é mais um jogo da nossa liga e vamos entrar dessa maneira”, afirmou.

Apesar de o Famalicão discutir lugares europeus a três jornadas do fim, Hugo Oliveira rejeitou alterar o foco competitivo, insistindo na importância de manter a identidade da equipa.

“Temos um olho no Benfica, mas a mente no nosso jogo e o coração na nossa forma de viver. Os nossos adeptos não assinam empates e nós também não. Lutamos sempre pelos três pontos”, disse.

O treinador destacou ainda o percurso da equipa na época, sublinhando a consistência exibicional e a evolução de um plantel jovem, que considera estar “mais maduro” nesta fase final da competição.

“Estamos num bom momento, não só pelos resultados, mas pela maturidade. A resposta dos jogadores em jogos difíceis tem sido muito positiva”, referiu.

Questionado sobre o registo negativo frente às equipas do topo, Hugo Oliveira valorizou a competitividade demonstrada nesses encontros, lembrando que o Famalicão esteve “sempre dentro dos jogos”.

“Nem sempre o futebol é justo, mas fomos sempre fiéis a nós próprios. Isso é o mais importante e é isso que nos leva a este jogo com a mesma ambição”, frisou.

Para o treinador, a chave para discutir o resultado com o Benfica passa pelo coletivo, que considera ser a principal força da equipa.

“Não há jogador A ou B. É um projeto coletivo, com princípios muito fortes. É essa a nossa única forma de competir com equipas que têm enorme talento individual”, explicou.

Hugo Oliveira afirmou ainda que não haverá mudanças na abordagem estratégica, reforçando a ideia de continuidade.

“Não vamos agora ser diferentes. Temos de ser fiéis aos nossos princípios. É isso que nos tem dado consistência”, concluiu.

O Famalicão, em quinto lugar, com 51 pontos, recebe o Benfica, segundo classificado, com 75, pelas 18h00 de sábado, em jogo da 32.ª jornada da I Liga, que será arbitrado por Gustavo Correia, da associação do Porto.