Marítimo é campeão da II Liga
01 mai, 2026 - 17:40
Clube insular regressa à I Liga três anos depois.
O Marítimo vence o Leixões, por 3-2, e carimba o título de campeão da II Liga.
Os golos dos insulares na jornada 32 foram apontados por Francisco Gomes, Serif Nhaga (na própria baliza) e Ibrahima.
Já pelos visitantes ainda descontaram Luccas Feitosa e Kanuric.
A subida dos maritimistas ao escalão máximo – três anos depois - já tinha sido garantida na jornada anterior.
