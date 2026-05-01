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Torreense apresenta “Torrense 360º” em dia de aniversário

01 mai, 2026 - 18:01

Iniciativa vai decorrer entre 12, 13 e 14 de junho em Torres Vedras.

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O Torreense celebra, esta sexta-feira, o 109º aniversário e anuncia a iniciativa “Torreense 360º - Todos em Campo”.

A iniciativa vai decorrer entre 12, 13 e 14 de junho em Torres Vedras.

O clube convida sócios e adeptos e espera mais de 10 mil visitantes.

A ideia é transformar o estádio numa plataforma onde convergem desporto, conhecimento, cultura e comunidade, diz o clube.

Por exemplo, no primeiro dia haverá seis conferências temáticas. Vários nomes estão já garantidos: Mário Centeno, Reinaldo Teixeira, Jorge Andrade, Beto, Edite Fernandes e Bruno Borges, entre outros.

De recordar que dentro das quatro linhas, o Torreense está a tentar subir de divisão e são finalistas da Taça de Portugal. Também no feminino se têm destacado.

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