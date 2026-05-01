Vice-presidente do Braga suspenso por agressões em jogo sub-23

O vice-presidente do Sporting de Braga, Hugo Vieira, foi suspenso por 12 meses por estar envolvido em agressões no fim de um jogo de sub-23 entre o clube e o Leixões.

Segundo o MaisFutebol, o antigo central e atual dirigente também tera´de pagar uma multa de 2.193 euros. O adjunto do SC Braga sub-23, Ricardo Gomes também foi suspenso, com uma pena mais leve de seis meses e uma multa de 612 euros.

Do outro lado, Pedro Campos Ribeiro, coordenador de scouting do Leixões, foi absolvido.

O caso ocorreu numa partida disputada a 30 de setembro de 2025, em que um relatório de um dos delegados da partida descreve que Hugo Vieira fez parte de uma "troca de agressões, empurrões e insultos".

"Hugo Vieira atingiu corporalmente Gustavo Semelhe com os seus punhos fechados e desferiu-lhe joelhadas", lê-se no acordão do processo disciplinar.

O SC Braga vai recorrer da decisão junto do Conselho de Disciplina.