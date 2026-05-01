Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 01 mai, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Vice-presidente do Braga suspenso por agressões em jogo sub-23

01 mai, 2026 - 10:08 • João Malheiro

Dirigente dos arsenalistas suspenso por 12 meses e obrigado a pagar uma multa de 2.193 euros.

A+ / A-

O vice-presidente do Sporting de Braga, Hugo Vieira, foi suspenso por 12 meses por estar envolvido em agressões no fim de um jogo de sub-23 entre o clube e o Leixões.

Segundo o MaisFutebol, o antigo central e atual dirigente também tera´de pagar uma multa de 2.193 euros. O adjunto do SC Braga sub-23, Ricardo Gomes também foi suspenso, com uma pena mais leve de seis meses e uma multa de 612 euros.

Do outro lado, Pedro Campos Ribeiro, coordenador de scouting do Leixões, foi absolvido.

O caso ocorreu numa partida disputada a 30 de setembro de 2025, em que um relatório de um dos delegados da partida descreve que Hugo Vieira fez parte de uma "troca de agressões, empurrões e insultos".

"Hugo Vieira atingiu corporalmente Gustavo Semelhe com os seus punhos fechados e desferiu-lhe joelhadas", lê-se no acordão do processo disciplinar.

O SC Braga vai recorrer da decisão junto do Conselho de Disciplina.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 01 mai, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Quando a luz falha, eles continuam ligados. Como se vive fora da rede elétrica?

Reportagem Renascença

Quando a luz falha, eles continuam ligados. Como se vive fora da rede elétrica?

Avô e neto regressam a 1976 para "jogar" com as primeiras legislativas livres. "O melhor foi nascerem em democracia"

Avô e neto regressam a 1976 para "jogar" com as primei(...)

Villas-Boas: “Ganhei consciência de Farioli em França, quando se afirmou como alguém revolucionário”

Villas-Boas: “Ganhei consciência de Farioli em França,(...)

Papa assinala 40 anos de Chernobyl. "Que toda a energia atómica esteja ao serviço da paz"

Papa assinala 40 anos de Chernobyl. "Que toda a energ(...)

Vídeo. Montenegro apresenta PTRR: 22,6 mil milhões de euros para 96 medidas transformadoras

Vídeo. Montenegro apresenta PTRR: 22,6 mil milhões de (...)