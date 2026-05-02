Arouca assegura manutenção, Santa Clara mais perto

O Santa Clara deu mais um pequeno passo para garantir a manutenção na I Liga, ao empatar em casa do Arouca por 2-2, em jogo da 32.ª jornada da prova.

A formação de Arouca, que assegurou definitivamente a manutenção, marcou pelo sul-coreano Hyunju, aos oito minutos, e por Tiago Esgaio, aos 83', numa altura em que jogava com menos um, após expulsão de Hyunju, tendo os açorianos respondido sempre, primeiro por Gabriel Silva, aos 10', e depois por Elias Manoel, aos 90'+5'.

Com este empate, o Arouca assegura definitivamente a manutenção, ao chegar aos 36 pontos, enquanto o Santa Clara ainda não está a salvo, mas deu mais um passo decisivo, estando com sete pontos de avanço para o Casa Pia, que tem nove pontos em jogo e está no 16.º lugar, em zona de play-off de manutenção.

Veja o resumo da partida: