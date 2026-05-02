Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 01 mai, 2026
Em Destaque
A+ / A-

I Liga

Arouca assegura manutenção, Santa Clara mais perto

02 mai, 2026 - 17:50 • Lusa

Partida teve quatro golos. Veja o resumo da partida.

A+ / A-

O Santa Clara deu mais um pequeno passo para garantir a manutenção na I Liga, ao empatar em casa do Arouca por 2-2, em jogo da 32.ª jornada da prova.

A formação de Arouca, que assegurou definitivamente a manutenção, marcou pelo sul-coreano Hyunju, aos oito minutos, e por Tiago Esgaio, aos 83', numa altura em que jogava com menos um, após expulsão de Hyunju, tendo os açorianos respondido sempre, primeiro por Gabriel Silva, aos 10', e depois por Elias Manoel, aos 90'+5'.

Com este empate, o Arouca assegura definitivamente a manutenção, ao chegar aos 36 pontos, enquanto o Santa Clara ainda não está a salvo, mas deu mais um passo decisivo, estando com sete pontos de avanço para o Casa Pia, que tem nove pontos em jogo e está no 16.º lugar, em zona de play-off de manutenção.

Veja o resumo da partida:

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 01 mai, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Quando a luz falha, eles continuam ligados. Como se vive fora da rede elétrica?

Reportagem Renascença

Quando a luz falha, eles continuam ligados. Como se vive fora da rede elétrica?

Avô e neto regressam a 1976 para "jogar" com as primeiras legislativas livres. "O melhor foi nascerem em democracia"

Avô e neto regressam a 1976 para "jogar" com as primei(...)

Villas-Boas: “Ganhei consciência de Farioli em França, quando se afirmou como alguém revolucionário”

Villas-Boas: “Ganhei consciência de Farioli em França,(...)

Papa assinala 40 anos de Chernobyl. "Que toda a energia atómica esteja ao serviço da paz"

Papa assinala 40 anos de Chernobyl. "Que toda a energ(...)

Vídeo. Montenegro apresenta PTRR: 22,6 mil milhões de euros para 96 medidas transformadoras

Vídeo. Montenegro apresenta PTRR: 22,6 mil milhões de (...)