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E vão cinco derrotas seguidas para o Estrela e as contas da manutenção complicam-se

02 mai, 2026 - 19:21 • Lusa

Já o Moreirense, com este triunfo, continua num tranquilo oitavo lugar, com 42 pontos e perto do Vitória.

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O Estrela da Amadora desperdiçou este sábado a oportunidade de ganhar vantagem na manutenção, ao perder em casa do Moreirense por 3-2, em jogo da 32.ª jornada da I Liga de futebol.

A equipa da Reboleira, que somou a quinta derrota consecutiva, ainda esteve a vencer por 2-0, depois de grandes penalidades convertidas por Jovane Cabral (13 minutos) e Ianis (36), mas os ‘cónegos’, que vinham de derrota com o Benfica, deram a volta com tentos de Alanzinho, aos 45+1, na recarga a uma grande penalidade por si rematada, de Luís Hemir, aos 73, e de Maracás, aos 90+4.

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Com este triunfo, o Moreirense segue num tranquilo oitavo lugar, com 42 pontos, enquanto o Estrela complica a sua situação, ao manter o 15.º posto, com 28 pontos, apenas mais dois do que o Casa Pia, 16.º, em zona de play-off de manutenção, que apenas joga no domingo e pode ultrapassar a equipa da Reboleira em caso de triunfo na receção ao Tondela.

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