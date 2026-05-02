Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 01 mai, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Futebol Nacional

Hugo Oliveira: "Somos uma equipa muito apaixonada, contra 10 empurrámos o Benfica para trás"

02 mai, 2026 - 21:44

Treinador do Famalicão elogiou os jogadores após o empate a duas bolas contra o Benfica, referindo que a vitória podia ter sorrido à sua equipa. A seguir, fez uma reflexão sobre o VAR e os tempos do VAR.

A+ / A-

O treinador do Famalicão, Hugo Oliveira, analisou o arranque do jogo contra o Benfica, explicou a reação e deixou uma reflexão sobre o VAR.

Acha que sabe tudo sobre o treinador do FC Porto? Ouça o podcast O Código Farioli

Jogo

"Somos realmente uma equipa muito apaixonada, competitiva, com ideias e abnegada. Começámos sem ideias, perante uma agressividade forte do Benfica que nos condicionou e impediu a construção, o que nos retirou confiança. Eles conseguiram marcar dois golos e foi como levar um soco. Mas foi bom levar esse soco, tínhamos de soltar e voltar a ser nós mesmos, foi o que disse aos rapazes ao intervalo. A partir daí levámos o jogo para os nossos caminhos e a nossa energia. Podíamos ter vencido o jogo. Tivemos capacidade para os levar o Benfica para trás, mesmo estando eles com 10, e podíamos ter deito mais dois golos. Seria a cereja no topo do bolo. Levamos um ponto e a certeza da defesa da nossa identidade."

Benfica recuou, mérito do Famalicão?

"Isso é sempre o jogo do empurra. Uma equipa pressiona, a outra reage. A mentalidade dos meus jogadores é o que retiro deste jogo. Somos muito fortes. Temos rapazes muito jovens com grande coragem, depois de estar a perder 2-0 contra uma grande equipa, que nos condicionou com e sem bola. Foram eles que nos colocaram desconfortáveis. E isso também foi uma demonstração de respeito pelo nosso jogo. Eles até podiam ter feito mais golos na primeira parte, porque estivemos encolhidos. Depois, contra 10 empurrámos o Benfica para trás.

Quase...

"Depois de estar a perder 2-0 com uma equipa destas, tenho de dizer que levamos um ponto. E esta resposta. Podíamos ter levado mais qualquer coisa, mas o que queremos é esta mentalidade ambiciosa dos rapazes."

VAR

"Temos de começar a perceber que as questões do VAR fazem o jogo parar muito tempo. Às vezes as nuances do jogo mudam por causa disso. Disse ao árbitro que as decisões têm de fluir mais depressa, para o jogo ser mais fluido. Estávamos por cima e queria que o jogo andasse. Quando o jogo foi jogado, fomos nós que estivemos à procura do golo. Tenho de tirar o chapéu aos rapazes. Nós vamos chegar lá."

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 01 mai, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Quando a luz falha, eles continuam ligados. Como se vive fora da rede elétrica?

Reportagem Renascença

Quando a luz falha, eles continuam ligados. Como se vive fora da rede elétrica?

Avô e neto regressam a 1976 para "jogar" com as primeiras legislativas livres. "O melhor foi nascerem em democracia"

Avô e neto regressam a 1976 para "jogar" com as primei(...)

Villas-Boas: “Ganhei consciência de Farioli em França, quando se afirmou como alguém revolucionário”

Villas-Boas: “Ganhei consciência de Farioli em França,(...)

Papa assinala 40 anos de Chernobyl. "Que toda a energia atómica esteja ao serviço da paz"

Papa assinala 40 anos de Chernobyl. "Que toda a energ(...)

Vídeo. Montenegro apresenta PTRR: 22,6 mil milhões de euros para 96 medidas transformadoras

Vídeo. Montenegro apresenta PTRR: 22,6 mil milhões de (...)