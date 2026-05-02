Hugo Oliveira: "Somos uma equipa muito apaixonada, contra 10 empurrámos o Benfica para trás"

O treinador do Famalicão, Hugo Oliveira, analisou o arranque do jogo contra o Benfica, explicou a reação e deixou uma reflexão sobre o VAR.

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Jogo

"Somos realmente uma equipa muito apaixonada, competitiva, com ideias e abnegada. Começámos sem ideias, perante uma agressividade forte do Benfica que nos condicionou e impediu a construção, o que nos retirou confiança. Eles conseguiram marcar dois golos e foi como levar um soco. Mas foi bom levar esse soco, tínhamos de soltar e voltar a ser nós mesmos, foi o que disse aos rapazes ao intervalo. A partir daí levámos o jogo para os nossos caminhos e a nossa energia. Podíamos ter vencido o jogo. Tivemos capacidade para os levar o Benfica para trás, mesmo estando eles com 10, e podíamos ter deito mais dois golos. Seria a cereja no topo do bolo. Levamos um ponto e a certeza da defesa da nossa identidade."

Benfica recuou, mérito do Famalicão?

"Isso é sempre o jogo do empurra. Uma equipa pressiona, a outra reage. A mentalidade dos meus jogadores é o que retiro deste jogo. Somos muito fortes. Temos rapazes muito jovens com grande coragem, depois de estar a perder 2-0 contra uma grande equipa, que nos condicionou com e sem bola. Foram eles que nos colocaram desconfortáveis. E isso também foi uma demonstração de respeito pelo nosso jogo. Eles até podiam ter feito mais golos na primeira parte, porque estivemos encolhidos. Depois, contra 10 empurrámos o Benfica para trás.

"Depois de estar a perder 2-0 com uma equipa destas, tenho de dizer que levamos um ponto. E esta resposta. Podíamos ter levado mais qualquer coisa, mas o que queremos é esta mentalidade ambiciosa dos rapazes."

"Temos de começar a perceber que as questões do VAR fazem o jogo parar muito tempo. Às vezes as nuances do jogo mudam por causa disso. Disse ao árbitro que as decisões têm de fluir mais depressa, para o jogo ser mais fluido. Estávamos por cima e queria que o jogo andasse. Quando o jogo foi jogado, fomos nós que estivemos à procura do golo. Tenho de tirar o chapéu aos rapazes. Nós vamos chegar lá."