I Liga
Moreirense ganha de remontada
02 mai, 2026 - 17:56 • Lusa
Equipa da Reboleira esteve a vencer por 2-0. Veja o resumo da partida.
O Estrela da Amadora, que estreou Cristiano Bacci no banco, desperdiçou a oportunidade de ganhar vantagem na manutenção, ao perder em casa do Moreirense por 3-2, em jogo da 32.ª jornada da I Liga.
A equipa da Reboleira, que somou a quinta derrota consecutiva, ainda esteve a vencer por 2-0, depois de grandes penalidades convertidas por Jovane Cabral (13 minutos) e Ianis Stoica (36'), mas os cónegos, que vinham de derrota com o Benfica, deram a volta com tentos de Alanzinho, aos 45'+1', na recarga a uma grande penalidade por si rematada, de Luís Hemir, aos 73', e de Maracás, aos 90'+4'.
Com este triunfo, o Moreirense segue num tranquilo oitavo lugar, com 42 pontos, enquanto o Estrela complica a sua situação, ao manter o 15.º posto, com 28 pontos, apenas mais dois do que o Casa Pia, 16.º, em zona de play-off de manutenção, que apenas joga no domingo e pode ultrapassar a equipa da Reboleira em caso de triunfo na receção ao Tondela.
Veja o resumo da partida:
