I Liga
Nacional perde em casa e complica contas para permanência
02 mai, 2026 - 17:35 • Lusa
O Nacional foi derrotado em casa frente ao AVS em jogo a contar para a 32ª jornada da I Liga, por 1-2, naquela que foi a primeira vitória do conjunto visitante fora da sua casa.
O golo de Filipe Soares, logo aos quatro minutos, colocou a equipa da casa em vantagem, mas apenas para ver os visitantes virar o marcador com golos de Pedro Lima (22') e Guilherme Neiva (63').
Uma semana depois de empatar com o Sporting, mas já despromovido à II Liga, o Aves SAD conseguiu assim a duas jornadas do fim a sua primeira vitória fora de casa, enquanto a equipa madeirense continua em busca de garantir a continuidade na principal divisão do futebol português.
Veja o resumo da partida:
