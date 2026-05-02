VAR Bola Branca
Nota 2 para Gustavo Correia. “Penálti por assinalar" a favor do Benfica
02 mai, 2026 - 21:04
Leia o resumo da análise de José Leirós, VAR Bola Branca, no Famalicão - Benfica.
O videoárbitro Bola Branca, José Leirós, dá nota 2 a Gustavo Correia, árbitro do Famalicão - Benfica, partida da jornada 32 da I Liga.
O especialista da Renascença considera que na primeira parte o penálti a favor do Benfica foi bem assinalado. Já no segundo lance na área do Famalicão, aos 31 minutos, "há erro do VAR e do árbitro: Rodrigo Pinheiro movimentou e abriu o braço, em posição não natural, intercetando a trajectória da bola". Fica, por isso, "penalti por assinalar".
José Leirós nota que no penálti que assinalou e na expulsão de Otamendi necessitou da ajuda do VAR.
Teve também vários erros em faltas que assinalou e não existiram.
"Há dúvidas se no segundo golo do Famalicão o canto existiu", diz VAR Bola Branca.
Tecnicamente e disciplinarmente não esteve à altura das insígnias de árbitro internacional, reforça Leirós.
Por tudo isto, nota 2.
Dentro das quatro linhas, Famalicão e Benfica empataram 2-2.
[Alterado às 22h04. VAR Bola Branca altera análise depois de ver novas imagens que confirmam penálti de Rodrigo Pinheiro]
- Rui Costa arrasa arbitragem: "Ninguém tem o direito de decidir campeonatos"
- Mourinho: "Este jogo diz muita coisa sobre o campeonato. Parabéns ao FC Porto por ser um justo campeão"
- O Benfica tinha tudo controlado. Depois, Otamendi foi expulso e o Famalicão quase virou o resultado
- Em direto. Famalicão - Benfica
