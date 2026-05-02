Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 01 mai, 2026
Em Destaque
A+ / A-

VAR Bola Branca

Nota 2 para Gustavo Correia. “Penálti por assinalar" a favor do Benfica

02 mai, 2026 - 22:13

Leia o resumo da análise de José Leirós, VAR Bola Branca, no Famalicão - Benfica.

A+ / A-

O videoárbitro Bola Branca, José Leirós, dá nota 2 a Gustavo Correia, árbitro do Famalicão - Benfica, partida da jornada 32 da I Liga.

O especialista da Renascença considera que na primeira parte o penálti a favor do Benfica foi bem assinalado. Já no segundo lance na área do Famalicão, aos 31 minutos, "há erro do VAR e do árbitro: Rodrigo Pinheiro movimentou e abriu o braço, em posição não natural, intercetando a trajectória da bola". Fica, por isso, "penalti por assinalar".

José Leirós nota que no penálti que assinalou e na expulsão de Otamendi necessitou da ajuda do VAR.

Teve também vários erros em faltas que assinalou e não existiram.

"Há dúvidas se no segundo golo do Famalicão o canto existiu", diz VAR Bola Branca.

Tecnicamente e disciplinarmente não esteve à altura das insígnias de árbitro internacional, reforça Leirós.

Por tudo isto, nota 2.

Dentro das quatro linhas, Famalicão e Benfica empataram 2-2.

[Alterado às 22h04. VAR Bola Branca altera análise depois de ver novas imagens que confirmam penálti de Rodrigo Pinheiro]

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 01 mai, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Quando a luz falha, eles continuam ligados. Como se vive fora da rede elétrica?

Reportagem Renascença

Quando a luz falha, eles continuam ligados. Como se vive fora da rede elétrica?

Avô e neto regressam a 1976 para "jogar" com as primeiras legislativas livres. "O melhor foi nascerem em democracia"

Avô e neto regressam a 1976 para "jogar" com as primei(...)

Villas-Boas: “Ganhei consciência de Farioli em França, quando se afirmou como alguém revolucionário”

Villas-Boas: “Ganhei consciência de Farioli em França,(...)

Papa assinala 40 anos de Chernobyl. "Que toda a energia atómica esteja ao serviço da paz"

Papa assinala 40 anos de Chernobyl. "Que toda a energ(...)

Vídeo. Montenegro apresenta PTRR: 22,6 mil milhões de euros para 96 medidas transformadoras

Vídeo. Montenegro apresenta PTRR: 22,6 mil milhões de (...)