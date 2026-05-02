Nota 3 para David Silva. “Lances nas áreas bem decididos”
02 mai, 2026 - 23:05
Leia o resumo da análise de Tiago Rocha, VAR Bola Branca, no FC Porto - Alverca.
O videoárbitro Bola Branca, Tiago Rocha, dá nota 3 a David Silva, árbitro do FC Porto – Alverca, partida da jornada 32 da I Liga.
O especialista da Renascença considera que os três lances nas áreas foram bem decididos, o golo de Kiwior foi bem invalidado (por mão do central).
Faltaram alguns amarelos, por exemplo a Gabri Veiga e Naves e nota para Kiwior que arriscou o segundo cartão.
Por tudo isto, nota 3 para a equipa de arbitragem.
Dentro das quatro linhas, o FC Porto derrotou o Alverca, por 1-0, e carimbou o título 31 de campeão nacional.
