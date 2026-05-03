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I Liga
“A nossa história continua”. Santa Clara garante permanência
03 mai, 2026 - 20:58
A duas jornadas do fim, açorianos já têm pontos suficientes para continuar no principal campeonato.
A vitória do Tondela contra o Casa Pia, este domingo, carimbou a permanência do Santa Clara na I Liga.
O clube insular já reagiu com mensagem deixada nas redes sociais.
"A nossa história continua onde merece ser escrita: na I Liga. Com trabalho, união e paixão pelos Açores, cumprimos mais um objetivo. Ainda temos caminho pela frente, mas este momento também é vosso”, escreve o clube.
O Santa Clara prossegue: “Para a semana, jogamos o último jogo da época nos Açores. Queremos o Estádio de São Miguel cheio para celebrarmos juntos aquilo que somos. Pelos Açores. Pelo Santa Clara. Até ao fim!".
Após 32 jornadas, o Santa Clara soma 33 pontos. Em posição de playoff está o Casa Pia, com 26, a duas jornadas do final do campeonato.
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