“A nossa história continua”. Santa Clara garante permanência

A vitória do Tondela contra o Casa Pia, este domingo, carimbou a permanência do Santa Clara na I Liga.

O clube insular já reagiu com mensagem deixada nas redes sociais.

"A nossa história continua onde merece ser escrita: na I Liga. Com trabalho, união e paixão pelos Açores, cumprimos mais um objetivo. Ainda temos caminho pela frente, mas este momento também é vosso”, escreve o clube.

O Santa Clara prossegue: “Para a semana, jogamos o último jogo da época nos Açores. Queremos o Estádio de São Miguel cheio para celebrarmos juntos aquilo que somos. Pelos Açores. Pelo Santa Clara. Até ao fim!".

Após 32 jornadas, o Santa Clara soma 33 pontos. Em posição de playoff está o Casa Pia, com 26, a duas jornadas do final do campeonato.