Árbitro teve de ser escoltado pela GNR depois de Casa Pia-Tondela polémico

O árbitro André Narciso teve de ser escoltado pela GNR depois da equipa técnica e restante staff do Casa Pia o ter impedido de sair do relvado no final do Casa Pia 0-1 Tondela, deste domingo.

O Casa Pia está indignado com a arbitragem de André Narciso na partida contra o Tondela e garante que vai lutar pela permanência “contra tudo e contra todos”.

Os gansos queixam-se das expulsões de Cassiano e Livolant, do penálti cometido por André Geraldes e de dois lances na área adversária de Livramento.

No final da partida, o treinador Álvaro Pacheco estava exaltado, tal como o CEO, Tiago Lopes, e, por isso, não compareceu na "flash interview" nem na sala de imprensa.

Apenas o capitão André Geraldes prestou curtas declarações: "Não vale a pena falar do jogo, o que se passou é uma vergonha para o nosso futebol. Uma dualidade de critérios que não tem explicação."

"Respeitem o Casa Pia", apelou.

"Falam que não temos estádio, mas somos profissionais. Trabalhámos toda a semana para dar o nosso melhor. É só isso que peço: respeito", reforçou.

O Casa Pia está em lugar de "play off" e, na próxima jornada, não vai poder contar com cinco jogadores por castigo: Cassiano e Livolant (expulsos), Rafael Brito, Iyad e André Geraldes, que completaram séries de cartões amarelos.

Dentro das quatro linhas, o Casa Pia perdeu contra o Tondela, por 1-0.

[Atualizado às 08h20 de segunda-feira]