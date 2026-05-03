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Braga empata antes de defrontar Friburgo
03 mai, 2026 - 20:11 • Carlos Calaveiras
Partida da Pedreira teve dois golos. Veja o resumo do encontro.
O Sp. Braga e o Estoril empataram 1-1 em partida da jornada 32 da I Liga.
Pelos arsenalistas abriu o marcador Dorgeles, aos 23 minutos, mas o goleador Begraoui empatou para os canarinhos.
Com este empate, os guerreiros do Minho chegam aos 57 pontos, mas ainda não confirmam o quarto lugar no campeonato.
Já o Estoril é 10º, com 38 pontos na tabela.
Entretanto, o Braga vai agora preparar a segunda mão das meias-finais da Liga Europa contra o Friburgo. De recordar que, na primeira mão, a equipa portuguesa venceu 2-1.
Veja o resumo do jogo:
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