Casa Pia exige “respeito” e garante luta “contra tudo e contra todos”

O Casa Pia está indignado com a arbitragem de André Narciso na partida contra o Tondela e garante que vai lutar pela permanência “contra tudo e contra todos”.

Os gansos queixam-se das expulsões de Cassiano e Livolant, do penálti cometido por André Geraldes e de dois lances na área adversária de Livramento.

No final da partida o treinador Álvaro Pacheco estava exaltado, tal como o CEO Tiago Lopes, e por isso não compareceu nem na flash interview nem na sala de imprensa.

Apenas o capitão André Geraldes prestou curtas declarações. "Não vale a pena falar do jogo, o que se passou é uma vergonha para o nosso futebol. Uma dualidade de critérios que não tem explicação".

O jogador pede que "respeitem o Casa Pia". "Falam que não temos estádio, mas somos profissionais. Trabalhámos toda a semana para dar o nosso melhor. É só isso que peço, respeito", reforçou.

O Casa Pia está em lugar de playoff e, na próxima jornada, não vai contar com cinco jogadores por castigo: Cassiano e Livolant (expulsos), Rafael Brito, Iyad e André Geraldes, que completaram séries de cartões amarelos.

Dentro das quatro linhas, o Casa Pia perdeu contra o Tondela.