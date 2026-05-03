Gil Lameiras espera “grande jogo” e “quer ganhar” ao Sporting

O treinador Gil Lameiras diz que o Vitória de Guimarães quer ter iniciativa frente ao Sporting e estrear-se a pontuar perante um dos três primeiros classificados da I Liga, no encerramento da 32.ª jornada.

Derrotado pelos leões na primeira volta (4-1) e nas partidas disputadas frente ao já campeão FC Porto e ao Benfica, vice-líder da prova, o conjunto minhoto visita o Estádio José Alvalade na segunda-feira com a intenção de estar à altura desse "bom desafio", perante uma "equipa difícil", numa fase em que "toda a gente quer pontos".

"Não sabemos como é que o adversário vai estar. Sabemos como queremos estar. Queremos muito assumir o jogo, porque acreditamos que, assumindo o jogo, estamos mais próximos de chegar ao final com a vitória", disse, na conferência de antevisão ao desafio agendado para as 20h15, em Lisboa.

Alerta para momentos do desafio em que uma equipa pode estar "mais em crescendo" e outra a defender mais, o técnico de 32 anos realçou que os seus pupilos jogam "sempre de igual para igual com qualquer que seja o adversário" e mostrou-se convencido de que é possível "um grande jogo com duas grandes equipas a querer ganhar".

Embora a formação verde e branca, dotada de "excelentes individualidades" e "muito bem orientada" por Rui Borges, tenha de vencer para igualar o segundo classificado Benfica, e assim alimentar a esperança de se apurar para a Liga dos Campeões, o timoneiro dos vitorianos realçou que as duas formações vão entrar pressionadas.

"São dois clubes que entram sempre pressionados para vencer os jogos. Obviamente que o Sporting, jogando em casa e depois desta série que não tem sido a melhor, está mais pressionado. Nós também estamos pressionados, porque queremos deixar uma boa resposta, uma boa exibição e queremos ganhar", salientou.

Embora tenha somado 10 pontos nas últimas quatro jornadas, o Vitória de Guimarães é oitavo da tabela, com 42 pontos, e já está arredado da meta "europeia" definida no início da temporada, restando a Gil Lameiras "desafiar os jogadores" e fazê-los acreditar que poderiam ter feito uma época melhor, apesar de terem conquistado a Taça da Liga.

"Olhando para o campeonato e para a Taça de Portugal, percebemos que o trajeto que a equipa fez poderia ter sido bem melhor. Tenho-lhes feito perceber no dia a dia que a exigência tem de estar sempre no limite. (...) Somos uma equipa grande e não podemos ser só uma equipa grande de nome. Temos que o demonstrar com comportamentos", vincou.

O treinador comentou ainda a rotação de titulares nalgumas posições do campo, nomeadamente a de lateral-direito, em que Miguel Maga alinhou de início nas duas últimas jornadas e Tony Strata saiu do banco no último jogo, perante o Rio Ave (2-0), para marcar um golo, assumindo deparar-se com "excelentes dúvidas".

"Qualquer treinador gosta de ter competitividade nas posições. Quando chegámos, havia algumas posições que, fruto dos jogadores dessa posição não estarem a jogar muito tempo, não estavam tão competitivas. Foi muito bom para o Tony o Maga ter entrado bem na equipa", observou.

O Vitória de Guimarães, oitavo classificado, com 42 pontos, visita o Sporting, terceiro, com 73, em partida da 32.ª jornada, agendada para as 20h15 de segunda-feira, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, com arbitragem de António Nobre, da associação de Leiria.