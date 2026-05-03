Gil Vicente empata e deixa Famalicão em quinto
03 mai, 2026 - 22:39
Partida não teve golos. Veja o resumo do jogo.
O Rio Ave e o Gil Vicente empataram 0-0 em partida da jornada 32 da I Liga.
A equipa da casa foi superior, com mais remates e mais oportunidades, mas faltou eficácia.
Com este empate, a equipa de Barcelos sobe aos 50 pontos e é ultrapassada pelo Famalicão no quinto lugar do campeonato.
Já os vilancondenses chegam aos 34 e estão num tranquilo 12º lugar.
Veja o resumo da partida:
