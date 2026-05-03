- 01 mai, 2026
II Liga
Hélder Carvalho substitui João Pinheiro no Portimonense – Chaves
03 mai, 2026 - 01:41
Partida vai decorrer este domingo para o campeonato da II Liga.
O Conselho de Arbitragem da FPF anunciou este sábado um novo árbitro para o Portimonense – D. Chaves.
Hélder Carvalho, árbitro de Santarém, substitui João Pinheiro e terá como assistentes José Mira e Alexandre Ferreira.
A restante equipa de arbitragem mantém-se.
A partida da jornada 32 está marcada para este domingo, dia 3 de maio.
