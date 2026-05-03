Tondela vence “finalíssima” contra Casa Pia

Num jogo entre aflitos, o Tondela derrotou o Casa Pia, por 1-0, em partida da jornada 32 da I Liga.

O único golo da partida foi apontado por Bebeto, de grande penalidade, aos 68 minutos.

Com esta vitória, a equipa beirã – ainda abaixo da “linha de água” – passa a somar 25 pontos e fica a um ponto do Casa Pia (em posição de playoff).

Os gansos terminaram com 10, por expulsão de Cassiano.

A partida terminou com momento tenso entre o treinador Álvaro Pacheco e o árbitro da partida.

Veja o resumo da partida: