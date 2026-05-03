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Tondela vence “finalíssima” contra Casa Pia
03 mai, 2026 - 17:47 • Carlos Calaveiras
Bebeto marcou. As duas equipas continuam em posição difícil.
Num jogo entre aflitos, o Tondela derrotou o Casa Pia, por 1-0, em partida da jornada 32 da I Liga.
O único golo da partida foi apontado por Bebeto, de grande penalidade, aos 68 minutos.
Com esta vitória, a equipa beirã – ainda abaixo da “linha de água” – passa a somar 25 pontos e fica a um ponto do Casa Pia (em posição de playoff).
Os gansos terminaram com 10, por expulsão de Cassiano.
A partida terminou com momento tenso entre o treinador Álvaro Pacheco e o árbitro da partida.
Veja o resumo da partida:
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