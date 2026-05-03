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Campeonato de Portugal

V. Setúbal regressa aos campeonatos nacionais

03 mai, 2026 - 19:44 • Lusa

Sadinos deixam campeonato distrital, após dois anos, para onde caíram por problemas económicos.

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O Vitória de Setúbal garantiu o regresso ao Campeonato de Portugal, após duas épocas nos distritais, ao vencer, por 2-1, o GD Alfarim, no Estádio do Bonfim, em encontro da 26.ª jornada da I Divisão da Associação de Futebol de Setúbal (AFS).

Catarino, aos 22 minutos, e Bruninho, aos 47, marcaram os tentos dos setubalenses que conquistaram o título de campeão da AFS numa altura em que ainda faltam quatro jornadas para o final do campeonato e quando seguem invictos com um total de 20 triunfos e seis empates.

Na classificação, o Vitória, após somar três pontos na partida com o clube do concelho de Sesimbra, atingiu a marca dos 66 pontos à frente dos perseguidores Olímpico do Montijo e O Grandolense.

No Estádio do Bonfim estiveram presentes 4.682 espetadores entre eles José Mourinho, treinador do Benfica, que é sócio do clube da cidade de Setúbal, que teve em 2019/20 a sua última presença na I Liga.

Recorde-se que os sadinos foram relegados aos distritais depois de no final da época 2023/24 a Federação Portuguesa de Futebol ter reprovado a licença para o Vitória - sexto clube nacional com mais participações na I Liga (72) - participar na Liga 3.

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