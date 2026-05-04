Final da Taça de Portugal marcada para 24 de maio às 17h15
04 mai, 2026 - 16:32 • Inês Braga Sampaio
Sporting ou Torreense. Um dos dois vai levantar o troféu da "prova rainha", no Estádio Nacional, no Jamor.
A final da Taça de Portugal, entre Sporting e Torreense, vai realizar-se no dia 24 de maio, um domingo, às 17h15, anunciou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) esta segunda-feira.
Este pode ser o 19.º troféu da Taça para o Sporting, que tenta fazer o bis. Já o Torreense, que milita atualmente na II Liga, nunca venceu a prova.
Os leões chegaram à final depois de baterem o FC Porto nas "meias", ao passo que os torreenses derrotaram o Fafe.
