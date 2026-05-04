Gil Lameiras manda mensagem para dentro do Vitória. "Muita coisa tem de mudar"

Gil Lameiras avisa que "muita coisa tem de mudar" no Vitória de Guimarães, para que a equipa possa ser competitiva na próxima época, algo que, no seu entender, não aconteceu diante do Sporting (5-1).

"Há muita coisa que tem de mudar para a exigência do clube continuar a ser o mais alta possível e para podermos vir a um campo como o do Sporting e disputar o jogo e sermos competentes. E hoje não o fomos. (...) Não sei se vou estar cá para o ano, os jogadores também não. Temos de tentar acabar bem o ano e, se a gente cá continuar, há coisas certamente que têm de ser alteradas, sem dúvida nenhuma", alerta o técnico, em conferência de imprensa, após a goleada sofrida em Alvalade.



Análise: "Pensámos única e exclusivamente no jogo, não no passado do Sporting. Sabemos que é uma grande equipa, com grandes individualidades e muito bem orientada, mas viemos para disputar o jogo. Depois do golo, a equipa nunca mais se encontrou, faltou muita personalidade, faltou continuarmos a fazer aquilo que treinámos. O Sporting nas duas primeiras ocasiões de golo acaba por marcar. A partir daí, a equipa nunca mais se encontrou. Faltou muita coisa à equipa."

O que falhou? "Faltou pressão na linha da frente e, depois, os jogadores que estavam a dar coberturas terem mais que uma função, ou seja, não serem totalmente atraídos ao homem. Terem a referência do homem, mas fecharem também os espaços por dentro. Levou a haver espaço entrelinhas, que nem sempre foi encurtado também pela linha defensiva. E depois, basicamente, tudo o que viemos a trabalhar até agora, toda essa consistência defensiva, não a tivemos. O rigor defensivo, não o tivemos. O Sporting, sempre que esticou um bocadinho mais o jogo, acabou por criar-nos muitas dificuldades. Faltou-nos essa dupla função da malta da frente, de pressionar mais um bocadinho, e depois a linha defensiva também controlar referências, em apoio e em rotura. Sinceramente, não estivemos nada bem."

Últimas jornadas podem servir de pré-temporada para 2026/27? "A pré-temporada é no sentido de saber o que estamos a fazer na equipa A. O que posso dizer é que há muita coisa que tem de mudar para a exigência do clube continuar a ser o mais alta possível e para podermos vir a um campo como o do Sporting e disputar o jogo e sermos competentes. E hoje não o fomos. Portanto, a pré-temporada é um bocado relativa, porque eu não sei se vou estar cá para o ano, os jogadores também não. Temos de tentar acabar bem o ano e, se a gente cá continuar, há coisas certamente que têm de ser alteradas, sem dúvida nenhuma."