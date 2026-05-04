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VAR Bola Branca

Nota 4 para António Nobre por uma "arbitragem tranquila"

04 mai, 2026 - 23:52 • Redação

De erros no Sporting 5-1 Vitória de Guimarães, o VAR Bola Branca aponta apenas uma falta, aos 39 minutos, que terá ficado por assinalar, por um "pisão claro" sobre Suárez.

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O VAR Bola Branca Tiago Antunes atribui Nota 4 a António Nobre, pela exibição no Sporting 5-1 Vitória de Guimarães, da I Liga.

"Arbitragem tranquila, sem erros de peso. Atuação bastante sólida", diz o especialista, que destaca "o critério, a calma e a gestão disciplinar coerente" do árbitro, "num jogo que nunca exigiu grande dificuldade".

De erros, Tiago Antunes aponta apenas uma falta, aos 39 minutos, que terá ficado por marcar, por um "pisão claro" sobre Luis Suárez.

"É aceitável que não seja mostrado cartão amarelo. Pelo critério demonstrado durante o jogo, eu não mostraria, ainda que seja um lance de zona cinzenta", salienta o VAR Bola Branca.

O especialista realça, ainda, a intervenção acertada do VAR no terceiro golo do Sporting, que tinha sido inicialmente anulado por fora de jogo.

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