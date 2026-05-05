António Duarte apela à Liga por “bom senso” quanto à calendarização da jornada 33

António Duarte, antigo vice-presidente do Sporting de Braga de 1987 até 2000, apela à Liga Portugal e aos clubes para que haja proteção e cautela numa situação “complicada” na calendarização. Até ao momento, não foi ainda divulgado qualquer comunicado oficial com os horários da 33.ª jornada do campeonato, o que na opinião do bracarense, reforça a necessidade de prevalecer “o bom senso e a verdade desportiva”.

“O Braga tem de jogar na segunda-feira, pelo bom senso e pela verdade desportiva”, afirma a Bola Branca o antigo dirigente. É um pedido de António Duarte, que chega numa altura em que o futebol português procura voltar a afirmar-se ao mais alto nível nas competições europeias, “a um passo de estar na final”, algo que não acontece desde 2014.

Questionado por Bola Branca sobre como resolver este problema o ex-dirigente é direto: “todos tem de jogar na segunda-feira”, sendo, no entender do mesmo, a decisão mais justa. Critica também a forma como atualmente estas decisões são tomadas. “Se vamos dar o poder ou diversificar o poder dá nisto”, afirma o antigo membro da direção, que considera que a dispersão do poder pelos clubes é um dos principais entraves. António Duarte define assim como um “imbróglio” toda a situação que, diz, devia ser de fácil resolução.

Espera assim uma decisão por parte da Liga que traga “verdade desportiva e bom senso” como explica várias vezes a Bola Branca.