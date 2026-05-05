- Bola Branca 18h14
- 05 mai, 2026
-
I Liga
Horários da jornada 33. Aves-Porto no domingo, Benfica-Braga e mais seis jogos na segunda-feira
05 mai, 2026 - 15:45 • Eduardo Soares da Silva
Regulamento obriga que equipas que lutem pelos mesmos objetivos joguem à mesma hora nas últimas duas jornadas. Por estar na Liga Europa, SC Braga joga na segunda-feira, o que arrasta outros seis jogos para o mesmo dia.
O Aves-FC Porto, da jornada 33 da I Liga, foi marcado para domingo, às 18h00, uma ronda que terá sete jogos disputados às 20h15 de segunda-feira.
Os dragões, que confirmaram o título de campeões nacionais na última jornada, deslocam-se ao terreno do Aves no domingo, às 18h00, seguido do Alverca-Estoril Praia, às 20h30.
Os restantes sete jogos estão marcados para segunda-feira, às 20h15.
Tudo porque o regulamento das competições obriga a jogarem à mesma hora as equipas que estão a disputar os mesmos objetivos (manutenção, apuramento europeu e segundo lugar).
Os jogos são todos na segunda-feira porque o SC Braga está a disputar a meia-final da Liga Europa e terá o jogo decisivo esta quinta-feira.
Nesse sentido, como o Benfica-SC Braga é arrastado para segunda-feira, os outros seis jogos têm de ser disputados à mesma hora: Rio Ave-Sporting, Gil Vicente-Arouca, Vitória-Casa Pia, Tondela-Moreirense, Estrela-Famalicão e Santa Clara-Nacional.
Os horários
Domingo, 10 de maio
AFS - FC Porto, 18 horas – Sport TV
FC Alverca - Estoril Praia, 20.30 horas – Sport TV
Segunda-feira, 11 de maio
Vitória SC - Casa Pia AC, 20.15 horas – Sport TV
Gil Vicente FC - FC Arouca, 20.15 horas – Sport TV
CD Tondela - Moreirense FC, 20.15 horas – Sport TV
Estrela Amadora - FC Famalicão, 20.15 horas – Sport TV
Santa Clara - CD Nacional, 20.15 horas – Sport TV
SL Benfica - SC Braga, 20.15 horas – Sport TV
Rio Ave FC - Sporting CP, 20.15 horas – Sport TV
[Notícia corrigida às 16h42 do dia 5 de maio de 2026 - o jogo AVS-FC Porto realiza-se no domingo e não no sábado. Pelo lapso, pedimos desculpa]
- Bola Branca 18h14
- 05 mai, 2026
-