  • Bola Branca 18h14
  • 05 mai, 2026
I Liga

Horários da jornada 33. Aves-Porto no domingo, Benfica-Braga e mais seis jogos na segunda-feira

05 mai, 2026 - 15:45 • Eduardo Soares da Silva

Regulamento obriga que equipas que lutem pelos mesmos objetivos joguem à mesma hora nas últimas duas jornadas. Por estar na Liga Europa, SC Braga joga na segunda-feira, o que arrasta outros seis jogos para o mesmo dia.

O Aves-FC Porto, da jornada 33 da I Liga, foi marcado para domingo, às 18h00, uma ronda que terá sete jogos disputados às 20h15 de segunda-feira.

Os dragões, que confirmaram o título de campeões nacionais na última jornada, deslocam-se ao terreno do Aves no domingo, às 18h00, seguido do Alverca-Estoril Praia, às 20h30.

Os restantes sete jogos estão marcados para segunda-feira, às 20h15.

Tudo porque o regulamento das competições obriga a jogarem à mesma hora as equipas que estão a disputar os mesmos objetivos (manutenção, apuramento europeu e segundo lugar).

Os jogos são todos na segunda-feira porque o SC Braga está a disputar a meia-final da Liga Europa e terá o jogo decisivo esta quinta-feira.

Nesse sentido, como o Benfica-SC Braga é arrastado para segunda-feira, os outros seis jogos têm de ser disputados à mesma hora: Rio Ave-Sporting, Gil Vicente-Arouca, Vitória-Casa Pia, Tondela-Moreirense, Estrela-Famalicão e Santa Clara-Nacional.

Os horários

Domingo, 10 de maio

AFS - FC Porto, 18 horas – Sport TV

FC Alverca - Estoril Praia, 20.30 horas – Sport TV

Segunda-feira, 11 de maio

Vitória SC - Casa Pia AC, 20.15 horas – Sport TV

Gil Vicente FC - FC Arouca, 20.15 horas – Sport TV

CD Tondela - Moreirense FC, 20.15 horas – Sport TV

Estrela Amadora - FC Famalicão, 20.15 horas – Sport TV

Santa Clara - CD Nacional, 20.15 horas – Sport TV

SL Benfica - SC Braga, 20.15 horas – Sport TV

Rio Ave FC - Sporting CP, 20.15 horas – Sport TV

[Notícia corrigida às 16h42 do dia 5 de maio de 2026 - o jogo AVS-FC Porto realiza-se no domingo e não no sábado. Pelo lapso, pedimos desculpa]

Quando a luz falha, eles continuam ligados. Como se vive fora da rede elétrica?

Reportagem Renascença

Avô e neto regressam a 1976 para "jogar" com as primeiras legislativas livres. "O melhor foi nascerem em democracia"

Villas-Boas: "Ganhei consciência de Farioli em França, quando se afirmou como alguém revolucionário"

Papa assinala 40 anos de Chernobyl. "Que toda a energia atómica esteja ao serviço da paz"

Vídeo. Montenegro apresenta PTRR: 22,6 mil milhões de euros para 96 medidas transformadoras

