Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 05 mai, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Jogo que separa Braga da final da Liga Europa terá árbitro italiano

05 mai, 2026 - 22:06 • Lusa

Arsenalistas tentarão, na Alemanha, confirmar a vantagem obtida em casa diante do Friburgo, por 2-1.

A+ / A-

O árbitro italiano Davide Massa foi nomeado para dirigir a visita do Sporting de Braga a Friburgo, da segunda mão das meias-finais da Liga Europa, anunciou esta terça-feira a UEFA.

Na Alemanha, onde os arsenalistas defendem uma vantagem de 2-1, Massa vai ter os compatriotas Filippo Meli e Stefano Alassio como assistentes, enquanto o também italiano Daniele Chiffi vai ser o videoárbitro.

Esta será a quinta presença de Massa, de 44 anos, em jogos do Sporting de Braga, que guarda boas recordações do italiano, que já esteve, esta temporada, no triunfo fora sobre o Betis, por 4-2, nos quartos de final.

Os arsenalistas apenas perderam na estreia em jogos com Massa, em 2017/18, na fase de grupos da Liga Europa, com um desaire frente ao Ludogorets, seguindo-se depois vitórias sobre Lokomotiv Moscovo (2019/20) e Rangers (2021/22), sempre na segunda competição europeia de clubes.

O encontro entre Friburgo e Sporting de Braga, da segunda mão das meias-finais da Liga Europa, realiza-se na quinta-feira, no Europa-Park Stadion, em Friburgo, na Alemanha, a partir das 20h00.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 05 mai, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Quando a luz falha, eles continuam ligados. Como se vive fora da rede elétrica?

Reportagem Renascença

Quando a luz falha, eles continuam ligados. Como se vive fora da rede elétrica?

Avô e neto regressam a 1976 para "jogar" com as primeiras legislativas livres. "O melhor foi nascerem em democracia"

Avô e neto regressam a 1976 para "jogar" com as primei(...)

Villas-Boas: “Ganhei consciência de Farioli em França, quando se afirmou como alguém revolucionário”

Villas-Boas: “Ganhei consciência de Farioli em França,(...)

Papa assinala 40 anos de Chernobyl. "Que toda a energia atómica esteja ao serviço da paz"

Papa assinala 40 anos de Chernobyl. "Que toda a energ(...)

Vídeo. Montenegro apresenta PTRR: 22,6 mil milhões de euros para 96 medidas transformadoras

Vídeo. Montenegro apresenta PTRR: 22,6 mil milhões de (...)