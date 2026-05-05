Jogo que separa Braga da final da Liga Europa terá árbitro italiano
05 mai, 2026 - 22:06 • Lusa
Arsenalistas tentarão, na Alemanha, confirmar a vantagem obtida em casa diante do Friburgo, por 2-1.
O árbitro italiano Davide Massa foi nomeado para dirigir a visita do Sporting de Braga a Friburgo, da segunda mão das meias-finais da Liga Europa, anunciou esta terça-feira a UEFA.
Na Alemanha, onde os arsenalistas defendem uma vantagem de 2-1, Massa vai ter os compatriotas Filippo Meli e Stefano Alassio como assistentes, enquanto o também italiano Daniele Chiffi vai ser o videoárbitro.
Esta será a quinta presença de Massa, de 44 anos, em jogos do Sporting de Braga, que guarda boas recordações do italiano, que já esteve, esta temporada, no triunfo fora sobre o Betis, por 4-2, nos quartos de final.
Os arsenalistas apenas perderam na estreia em jogos com Massa, em 2017/18, na fase de grupos da Liga Europa, com um desaire frente ao Ludogorets, seguindo-se depois vitórias sobre Lokomotiv Moscovo (2019/20) e Rangers (2021/22), sempre na segunda competição europeia de clubes.
O encontro entre Friburgo e Sporting de Braga, da segunda mão das meias-finais da Liga Europa, realiza-se na quinta-feira, no Europa-Park Stadion, em Friburgo, na Alemanha, a partir das 20h00.
