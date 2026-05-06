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Carlos Macedo no primeiro jogo do novo campeão
06 mai, 2026 - 17:25
Ainda só há árbitros para os dois jogos de domingo na jornada 33.
O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol divulgou as nomeações para os dois jogos de domingo da 33ª jornada da I Liga.
Nomeações:
AVS-FC Porto
Árbitro: Carlos Macedo
VAR: Sérgio Piscarreta
Alverca-Estoril
Árbitro: Iancu Vasilica
VAR: João Casegas
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