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Confederação do Desporto defende que apostas podem reforçar verbas sem pesar no OE

06 mai, 2026 - 16:46 • Lusa

Federação e Liga de futebol ficam com a maioria das verbas.

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A Confederação do Desporto de Portugal (CDP) volta a defender a criação de um fundo de desenvolvimento para aumentar as receitas das apostas desportivas empregues no setor sem pesar no Orçamento do Estado, assegurou o seu presidente.

Confrontado com os 73,52 milhões de euros (ME) que totalizou a parcela do Imposto Especial de Jogo Online (IEJO) distribuída pelas instituições desportivas, o presidente Daniel Monteiro recuperou a proposta apresentada e aprovada por unanimidade pelas federações desportivas, em abril do ano passado.

"Desde que há regulação das apostas desportivas, quatro federações ganharam capacidade de investimento no desenvolvimento das modalidades e isso reflete-se nos resultados. Não só nos resultados das seleções nacionais seniores, mas também no número de atletas que conseguiram captar e na maneira que conseguiram crescer", recordou o responsável, em declarações à agência Lusa.

Em 2025, segundo a grelha de distribuição das receitas das apostas pelo setor do desporto, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) mantém-se destacadamente como a principal beneficiada, com 38,78 ME, seguida da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), com 16,24 ME, da Federação Portuguesa de Ténis (FPT), com 11,49 ME, e da Federação Portuguesa de Basquetebol (FPB), com 4,64 ME.

"Significa que, com mais investimento, o desporto e as federações conseguem fazer mais. Por isso, as federações desportivas aprovaram por unanimidade uma proposta que permitiria ao setor do desporto um reforço de aproximadamente 12 ME, o que equivaleria a uma possibilidade histórica de as federações investirem estruturalmente no desenvolvimento das suas modalidades", explicou.

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